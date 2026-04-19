Основатель «Телеграма» Павел Дуров назвал любимые стратегии 90-х годов

Сооснователь криптовалютной биржи CEO Coinbase Брайан Армстронг рассказал на своей странице в соцсети X о том, как стратегии Starcraft и Civilization повлияли на его жизнь. В комментариях к посту высказался и создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров.

Предприниматель заявил, что играл практически в каждую стратегию 90-х годов. Он упомянул такие игры, как Command & Conquer, Heroes of Might & Magic, X-Com и другие культовые проекты. Дуров также отметил, что выигрывал в различных турнирах по StarCraft.

Я играл в каждую классическую стратегию 90-х — Warcraft 2, Command & Conquer, Transport Tycoon, Capitalism, Age of Empires, Civilization, Heroes of Might & Magic, SimCity, X-Com, Master of Orion, Total Annihilation, Myth, Majesty, Caesar. Даже выигрывал деньги в местных турнирах по StarCraft. Эти игры научили меня планированию, таймингу, распределению ресурсов и управлению рисками.

В комментариях Дурову написали, что он забыл упомянуть другую популярную стратегию — «Казаки». Бизнесмен отметил, что игра вышла в 2000 году, потому не попала в список — но ему она также понравилась.