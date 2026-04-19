Team Spirit в матче за трофей — расписание финального дня IEM Rio 2026 по CS 2

Сегодня, 19 апреля, в Бразилии пройдут решающие матчи турнира Intel Extreme Masters Rio 2026 по Counter-Strike 2. В финале сыграют российский состав Team Spirit и Vitality.

Сначала зрителей ждёт матч за третье место, в котором сыграют бразильская FURIA и европейский состав Falcons с двумя россиянами. Затем Team Spirit попытаются прервать победную серию Vitality: «пчёлы» выиграли три турнира подряд и в 2026 году имеют статистику 23-2 по матчам.

Расписание IEM Rio 2026 на воскресенье, 19 апреля:

16:30. Матч за 3-е место, Team Falcons (Европа) — FURIA (Бразилия);

20:00. Гранд-финал, Team Spirit (Россия) — Vitality (Европа).

IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.