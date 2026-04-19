Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Team Spirit в матче за трофей — расписание финального дня IEM Rio 2026 по CS 2

Сегодня, 19 апреля, в Бразилии пройдут решающие матчи турнира Intel Extreme Masters Rio 2026 по Counter-Strike 2. В финале сыграют российский состав Team Spirit и Vitality.

Права на трансляцию гранд-финала IEM Rio 2026 в России принадлежат Okko.

Сначала зрителей ждёт матч за третье место, в котором сыграют бразильская FURIA и европейский состав Falcons с двумя россиянами. Затем Team Spirit попытаются прервать победную серию Vitality: «пчёлы» выиграли три турнира подряд и в 2026 году имеют статистику 23-2 по матчам.

Расписание IEM Rio 2026 на воскресенье, 19 апреля:

  • 16:30. Матч за 3-е место, Team Falcons (Европа) — FURIA (Бразилия);
  • 20:00. Гранд-финал, Team Spirit (Россия) — Vitality (Европа).

IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.

Материалы по теме
FalleN завершит карьеру в Counter-Strike 2 в конце 2026 года
