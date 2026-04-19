Приложение «Телега» стало причиной превращений iPhone в «кирпичи» — блогер Сергей Романцев

Приложение «Телега» стало причиной превращений iPhone в «кирпичи» — блогер Сергей Романцев
Популярный блогер Сергей Романцев (Romancev768) попытался выяснить, из-за чего у многих пользователей iPhone перестаёт работать после обновления iOS. Результаты эксперимента он опубликовал в своём телеграм-канале.

Романцев взял три смартфона и поставил на них обновление 26.4.1. На одном из гаджетов было установлено приложение «Телега». Именно тот iPhone, на котором стоял альтернативный клиент мессенджера «Телеграм», перестал работать и ушёл в постоянный ребут. Остальные устройства спокойно запускались после апдейта.

Приложение Telega является причиной окирпичивания при обновлении iPhone. Я обновил 3 совершенно исправных iPhone. На одном было приложение Telega. И только на нём обновление зависло и iPhone ушёл в постоянный ребут.

Ранее приложение «Телега» исчезло из официального магазина App Store. До этого в СМИ появились расследования, которые утверждали, что клиент использует скрытые функции для перехвата трафика пользователей через российские серверы. Операционная система iOS также начала блокировать запуск установленной программы.

