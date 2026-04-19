Боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком выйдет в онлайне 19 мая

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Нормал». Боевик станет доступен на стриминговых сервисах 19 мая. Таким образом, лента появится в онлайне спустя месяц после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 17 апреля.

Картина повествует о скромном человеке с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Дело об ограблении банка неожиданно оборачивается чем-то более серьёзным.

Главную роль исполнил звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» Боб Оденкёрк. Вместе с ним в проекте сыграли Лина Хиди («Игра престолов»), Генри Уинклер («Лучшее время года»), Брендан Флетчер («Выживший») и другие актёры. Режиссёром выступил Бен Уитли («Перестрелка»). Сценарий написали сам Боб Оденкёрк в соавторстве с Дереком Колстадом, одним из создателей «Джона Уика». Фильм также официально вышел в российском прокате с 16 апреля.

«Проект «Конец света» — фильм с Гослингом, который трогает сильнее, чем «Интерстеллар»
