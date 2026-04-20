Вышел тизер-трейлер фильма «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок

Вышел тизер-трейлер фильма «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок
Создатели сиквела романтического фэнтези «Практическая магия» представили тизер-трейлер предстоящего фильма. Премьера фильма запланирована на 18 сентября 2026 года.

К главным ролям спустя 28 лет вернулись Сандра Буллок и Николь Кидман. В актёрский состав «Практической магии 2» также вошли Мэйси Уильямс и Солли Маклеод.

Видео доступно в группе Global Cinema во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат компании Warner Bros.

В оригинальном фильме 1998 года, снятом режиссёром Гриффином Данном, рассказывается о двух сёстрах-ведьмах, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь.

Николь Кидман и Сандра Буллок — на первом кадре со съёмок фильма «Практическая магия 2»
