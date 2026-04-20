Глава Apple Тим Кук уходит с должности спустя почти 15 лет: он сменял Стива Джобса

Большие новости прозвучали в стенах Apple: глава корпорации Тим Кук, который получил должность в августе 2011 года после Стива Джобса , объявил о смене руководства — на его место придёт Джон Тернус, текущий руководитель отдела аппаратной инженерии.

Вот как прокомментировал новость сам Тим Кук.

Для меня было величайшей привилегией работать генеральным директором Apple и получить доверие, чтобы возглавить такую ​​выдающуюся компанию. Я люблю Apple всем сердцем и безмерно благодарен за возможность трудиться с командой таких гениальных, инновационных, творческих и глубоко заботливых людей, которые неизменно стремились улучшать жизнь наших клиентов и создавать лучшие в мире продукты и услуги.

Джон Тернус

О своём сменщике Тим Кук рассказал следующее.

Джон Тернус обладает умом инженера, душой новатора и сердцем, позволяющим руководить честно и с честью. Он — визионер, чей вклад в Apple за 25 лет уже невозможно перечислить, и он, без сомнения, подходящий человек, чтобы возглавить Apple в будущем. Я абсолютно уверен в его способностях и характере и с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним в этом переходном периоде и в моей новой роли исполнительного председателя.

Смена руководства официально случится 1 сентября 2026 года, после чего Тим Кук ещё останется в Apple в роли консультанта. Сам Кук работал в Apple с 1998 года и тесно работал со Стивом Джобсом вплоть до его ухода из компании.

Джон Тернус пришёл в Apple давно – в 2001 году. В последние годы он активно рассматривался как главный кандидат на смену Тима Кука — в итоге так и оказалось.