Появился новый кадр третьего сезона «Уэнсдей» с Эйфелевой башней на фоне

Netflix поделился новым кадром третьего сезона сериала «Уэнсдей». На нём можно увидеть саму Уэнсдей, а на фоне — Эйфелеву башню. Съёмки сейчас проходят в Париже.

Новый кадр третьего сезона «Уэнсдей»

Фото: Netflix

В продолжении вновь расскажут историю Уэнсдей Аддамс, ученицы школы «Невермор», которая узнает ещё больше секретов своей семьи. Вместе со звёздами шоу Дженной Ортегой и Эммой Майерс в продолжении также сыграют Ева Грин («Город грехов»), Вайнона Райдер («Очень странные дела»), Крис Сарандон («Собачий полдень»), Ноа Тейлор («Грань будущего») и другие актёры.

Дату выхода третьего сезона шоу пока не говорят.