Вышел финальный трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом в главной роли

NEON опубликовал финальный трейлер хоррора «Хокум» со звездой «Разделения» Адамом Скоттом в главной роли.
Трейлер «Хокума»
Лента расскажет о писателе, у которого умерли отец и мать. Он отправляется в дальнюю часть Ирландии, чтобы развеять прах родителей. В один момент герой выясняет, что в отеле, где останавливалась его семья, живёт злая ведьма.
Вместе с ним в проекте сыграли Дэвид Уилмот («Дыши ради нас»), Остин Амелио («Ходячие мертвецы»), Флоренс Ордеш («Отправление») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэмиэн Маккарти («Астрал. Медиум»).
В России прокат стартует 7 мая.