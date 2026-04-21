Раскрыт режиссёр фильма «Я — легенда 2»

По данным Collider, режиссёром фильма «Я — легенда 2» выступит Стивен Кейпл-мл. Он снял «Крида 2» и «Трансформеров: Восхождение Звероботов».

Главные роли в картине исполнят Уилл Смит и Майкл Б. Джордан. События оригинального фильма «Я — легенда» разворачиваются после пандемии неизвестного вируса, который превратил большую часть населения Земли в опасных зомби. Единственный уцелевший в городе — доктор Роберт Невилл — обладает иммунитетом. Он выживает вместе со своей собакой, совершает дневные вылазки в город и пытается изобрести вакцину от вируса.

Вторая часть расскажет историю после событий оригинальной картины. За основу сценарист сиквела Акива Голдсман взял финал, который был доступен лишь на DVD. В нём Невилл, герой Уилла Смита, выживает.

