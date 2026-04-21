Пятый сезон «Джека Ричера» находится в работе — инсайдер

По данным журналиста Джеффа Снейдера, пятый сезон сериала «Ричер» уже в работе. Когда его планируют выпустить, информатор пока не сообщил, но сам факт этого радует. Недавно завершились съёмки четвёртого сезона шоу.

«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Проект рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы.

Первый сезон вышел в 2022 году, второй — в 2023-м, а третий — в 2025-м. Последний также установил рекорд онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video. Четвёртый сезон мы должны увидеть в 2026 году, но когда именно, пока не говорят.