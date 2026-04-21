Оскар Айзек вновь обсуждал с Marvel Studios фильм «Сыновья полуночи»

Оскар Айзек недавно вновь обсуждал с Marvel Studios фильм «Сыновья полуночи». В последний раз подобный разговор состоялся около двух лет назад, а теперь к нему вернулись вновь.

Айзек не стал вдаваться в детали, но подчеркнул, что обсуждение вышло интересным. Он отметил, что если удастся в итоге реализовать задуманное, то это будет безумием.

Был интересный разговор о фильме. В плане тона это очень важно. Мы работаем с реальными вещами, с этим… это выражает что-то очень реальное, сложное и трудное. Если это случится, нужно относиться очень серьёзно, ведь это сумасшедший комикс.

«Сыновья полуночи» — команда сверхъестественных супергероев, появляющихся в комиксах издательства Marvel Comics.

В состав команды входили Призрачный гонщик, Блэйд, Морбиус, Каратель, Доктор Стрэндж и, конечно, сам Лунный рыцарь.