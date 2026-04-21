Появилось совместное фото главных актёров сериала «Скуби-Ду»

В Сети появилось совместное фото ключевых актёров сериала «Скуби-Ду». На нём можно увидеть исполнителей роли главной четвёрки.

Маккенна Грейс сыграет Дафну, Таннер Хейген — Шегги, Максвелл Дженкинс исполнит роль Фреда, а Эбби Райдер воплотит образ Велмы. По слухам, Пол Уолтер Хаузер озвучит Скуби, но это пока не подтвердили.

Фото каста

Фото: Netflix

Сценарий сериала уже готов — его написали Скотт Розенберг («Веном») и Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя» с Меган Фокс). Известно, что сюжет адаптирует оригинальную историю персонажей и расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его команде, состоящей из Фреда, Шэгги, Дафны и Велмы.