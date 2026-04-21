Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PS Plus добавили ремастер Horizon Zero Dawn, The Crew Motorfest и другие игры

Комментарии

Сегодня подписчики PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium) получили доступ к новым играм. Sony добавила в каталог подписки восемь новых тайтлов, которые уже доступны для скачивания со всех аккаунтов.

Среди главных игр месяца в этот раз выделяются ремастер Horizon Zero Dawn, гонка The Crew Motorfest и симулятор футбольного менеджера Football Manager 26.

Новые игры в PS Plus Extra в апреле 2026 года

  • Horizon Zero Dawn Remastered
  • The Crew Motorfest (в подписке Ubisoft+ Classic)
  • Football Manager 26
  • Warriors: Abyss
  • Squirrel with a Gun
  • The Casting of Frank Stone
  • Monster Train

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в апреле 2026 года

  • Wild Arms 4 (PS2).

Фото: Sony

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android