Вышел тизер новогоднего фильма «Очень сказочные дела» от ТНТ — премьера 3 декабря

Телеканал ТНТ представил первый тизер фильма «Очень сказочные дела» — своей следующей новогодней картины. Лента выйдет в кинотеатрах России 3 декабря, а 31-го числа её покажут по телевизору.

Будущий фильм-пародия на «Очень странные дела» от Netflix расскажет историю фаната трёх богатырей по имени Елемеля, который случайно мешает своим кумирам поймать Кощея. Желая всё исправить, Елемеля отправляется в погоню за злодеем в его царство.

Главные роли в ленте исполнят Тимур Батрутдинов («Невероятные приключения Шурика»), Андрей Гайдулян («СашаТаня») и Филипп Киркоров («Невероятные приключения Шурика»). Режиссёром выступит Миша Семичев и Роман Ким, авторы ремейка «Невероятные приключения Шурика».