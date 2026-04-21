Финал второго сезона «Питт» посмотрели 9,7 млн зрителей — это рекорд для сериала
По данным Deadline, финальную серию второго сезона сериала «Питт» посмотрели 9,7 млн зрителей. Это рекордные показатели для сериала. То есть интерес аудитории к окончанию нового сезона был на самом пике.
В США аудитория финала составила примерно 15,4 млн человек — это в полтора раза больше, чем было у первых эпизодов, вышедших в 2025 году.
Проект повествует о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Создателем «Больницы Питт» выступает Р. Скотт Геммилл, один из авторов культового сериала «Скорая помощь».
Третий сезон «Питт» планируют выпустить в начале 2027 года.
