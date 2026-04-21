Российский мессенджер Max переименовали — теперь это «Макс»

Создатели российского мессенджера Max провели небольшой ребрендинг. Отныне сервис называется «Макс» — теперь во всех сервисах используется только кириллица.

Фото: Официальный сайт «Макса»

Переименование мессенджера наверняка связано с Федеральным законом №168-ФЗ, который вступил в силу 1 марта. Он требует использовать русский язык на вывесках, в рекламе и информации для потребителей, практически полностью исключая латиницу. Исключение — если у иностранного слова нет аналога на русском языке.

Сейчас мессенджер «Макс» доступен на ПК, мобильных платформах iOS, Android и операционной системе Linux. Российский сервис всё ещё сталкивается с техническими проблемами, включая уязвимости с доступом к фотографиям по ссылке до получения видеосообщений другими пользователями.

Материалы по теме
«Телеграм» получил обновление с усилением защиты от блокировок
