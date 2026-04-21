Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России переизбыток смартфонов Apple и Samsung — цены на гаджеты падают
Комментарии

На складах российских ритейлеров скопился большой запас дорогих смартфонов Apple и Samsung. Об этом участники рынка рассказали «Известиям».

Так, с начала 2026 года российские покупатели начали экономить на электронике, и премиальные модели приходится продавать с большими скидками. Чтобы хоть как-то продать товар, отечественная розница заметно снижает цены. Например, с начала года базовый iPhone 17 подешевел на 25-30%, его старшие версии Pro и Pro Max — на 15-20%, а дорогие устройства Samsung подешевели на 5-17%.

Сами ритейлеры связывают ситуацию с избыточными закупками гаджетов в конце 2025 года, что привело к дисбалансу спроса и предложения на рынке. Розница сделала слишком много заказов, рассчитывая на высокий спрос со стороны покупателей, однако товар оказывается не столь востребованным. Кроме того, свою роль играет снижение финансовых возможностей у покупателей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android