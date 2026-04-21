В России переизбыток смартфонов Apple и Samsung — цены на гаджеты падают

На складах российских ритейлеров скопился большой запас дорогих смартфонов Apple и Samsung. Об этом участники рынка рассказали «Известиям».

Так, с начала 2026 года российские покупатели начали экономить на электронике, и премиальные модели приходится продавать с большими скидками. Чтобы хоть как-то продать товар, отечественная розница заметно снижает цены. Например, с начала года базовый iPhone 17 подешевел на 25-30%, его старшие версии Pro и Pro Max — на 15-20%, а дорогие устройства Samsung подешевели на 5-17%.

Сами ритейлеры связывают ситуацию с избыточными закупками гаджетов в конце 2025 года, что привело к дисбалансу спроса и предложения на рынке. Розница сделала слишком много заказов, рассчитывая на высокий спрос со стороны покупателей, однако товар оказывается не столь востребованным. Кроме того, свою роль играет снижение финансовых возможностей у покупателей.