На Netflix вышел мини-сериал «Неизбранные» — доступны все эпизоды

21 апреля на Netflix состоялась премьера британского мини-сериала «Неизбранные». Психологическую драму в формате шести эпизодов уже можно посмотреть с русскими субтитрами.

Сюжет сериала рассказывает историю девушки, которая живёт с семьёй в изоляции в религиозной коммуне. Привычный ход жизни героини меняет знакомство с человеком, сбежавшим из тюрьмы.

Главные роли в сериале исполнили Молли Уиндсор («Солнце и апельсины») и Эйса Баттерфилд («Мерлин», «Мальчик в полосатой пижаме»). Шоураннером выступает Джули Гири («Улица коронации», «Жёны заключенных»).