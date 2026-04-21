В Counter-Strike 2 вышло обновление Animgraph 2 — переработали многие анимации

Разработчики Counter-Strike 2 выпустили графическое обновление с новой системой анимаций Animgraph 2 — патч скорректировал ряд визуальных эффектов в ходе геймплея.

Игра получила новую анимацию доставания оружия и использования снаряжения от первого лица. Также было изменено визуальное отображение при атаках ножом и исправлены ряд багов, таких как отсутствие анимации при стрельбе с Dual Berettas от третьего лица.

Система Animgraph 2 также улучшила сглаживание поверхности земли на стыках ровных и наклонных участков карты. При этом обновление уже вызвало проблемы у игроков: при вылете CS 2 после патча советуют очистить параметры запуска в Steam.