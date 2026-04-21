В России введут сбор на гаджеты — смартфоны и ноутбуки подорожают

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации раскрыло планы по введению технологического сбора для электроники. Так, ведомство планирует получать фиксированные суммы за каждый проданный гаджет в стране: 250 рублей смартфон и 500 рублей за ноутбук.

По задумке сбор будут платить продавцы — ещё до момента продажи. Это будет обязательное условие для допуска техники к обороту на российском рынке. Полученные средства направят на «развитие российской электронной и радиоэлектронной промышленности».

Технологический сбор для электроники в России планируют ввести 1 сентября 2026 года . Опрошенные изданием РБК эксперты отмечают, что мера неизбежно повлияет на стоимость гаджетов в стране именно для обычных покупателей. Ранее в стране уже дорожала электроника по причине увеличения затрат на цепочки поставок.