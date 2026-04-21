Стартовали съёмки 26-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук

Студия «Единственный дубль» объявила о старте производства 26-го сезона сериала «Тайны следствия». Съёмки продолжения шоу займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на телеканале «Россия».

В 26-м сезоне героев сериала ждут перемены в службе и в личной жизни. Швецова и Платонов решают вывести отношения на новый уровень, однако появление взрослой дочери Платонова осложняет ситуацию. Швецова же сталкивается с тревогами из-за своей дочери, увлёкшейся рок-музыкантом. Тем временем в Следственном комитете вновь сменился начальник: в связи с болезнью Горчакова департамент возглавил Василий Калач из Воронежа.

К главным ролям в шоу вернутся Анна Ковальчук, Алексей Комашко и Злата Ковальчук. Режиссёром нового сезона выступит Мирослав Малич.