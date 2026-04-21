Стартовал бета-тест игры Petit Planet — симулятора жизни от авторов Genshin Impact

HoYoverse открыла бета-тестирование своей новой игры Petit Planet. Разработчики Genshin Impact и Honkai: Star Rail отправили письма желающим и открыли сервера «симулятора жизни».

Petit Planet представляет собой симулятор жизни, в котором игрокам предстоит обживать целые планеты и перемещаться между мирами. Пользователи смогут добывать ресурсы, обустраивать дома и заселять их разными персонажами.

Дата выхода проекта в духе культовой Animal Crossing пока неизвестна, хотя впервые о Petit Planet стало известно ещё в 2023 году. Релиз ожидается на ПК и мобильных устройствах (iOS и Android), а также на консолях.