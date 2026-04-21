Режиссёр фильма «Майкл» поставил под сомнения обвинения в адрес Майкла Джексона

Режиссёр биографического фильма «Майкл» Антуан Фукуа рассказал, что не уверен в правдивости обвинений в адрес короля поп-музыки Майкла Джексона.

В интервью с The New Yorker он заявил, что иногда люди совершают отвратительные поступки ради денег, подчеркнул, что точно не знает, правдивы ли многолетние обвинения Джексона в педофилии.

Лента Фукуа посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон.

В России фильм выйдет неофициально 28 мая.

