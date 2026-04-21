Расписание выхода сериала «Где лифт?» о пропаже лифта из девятиэтажки
Уже 27 апреля состоится премьера сериала «Где лифт?». Комедийный проект расскажет историю жителей девятиэтажки, которые однажды обнаруживают, что у них пропал лифт. За расследование берётся старшая по подъезду Надежда — домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артём вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседские тайны и сталкиваются с различными интригами.
В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах Start, Wink и Okko. Финал состоится 13 мая.
Расписание выхода сериала «Где лифт?»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 апреля
|2-я серия
|27 апреля
|3-я серия
|27 апреля
|4-я серия
|27 апреля
|5-я серия
|27 апреля
|6-я серия
|27 апреля
|7-я серия
|29 апреля
|8-я серия
|29 апреля
|9-я серия
|4 мая
|10-я серия
|4 мая
|11-я серия
|6 мая
|12-я серия
|6 мая
|13-я серия
|11 мая
|14-я серия
|11 мая
|15-я серия
|13 мая
|16-я серия
|13 мая
