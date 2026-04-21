Сериал Где лифт? (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Где лифт?» о пропаже лифта из девятиэтажки
Уже 27 апреля состоится премьера сериала «Где лифт?». Комедийный проект расскажет историю жителей девятиэтажки, которые однажды обнаруживают, что у них пропал лифт. За расследование берётся старшая по подъезду Надежда — домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артём вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседские тайны и сталкиваются с различными интригами.

В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах Start, Wink и Okko. Финал состоится 13 мая.

Расписание выхода сериала «Где лифт?»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 апреля
2-я серия27 апреля
3-я серия27 апреля
4-я серия27 апреля
5-я серия27 апреля
6-я серия27 апреля
7-я серия29 апреля
8-я серия29 апреля
9-я серия4 мая
10-я серия4 мая
11-я серия6 мая
12-я серия6 мая
13-я серия11 мая
14-я серия11 мая
15-я серия13 мая
16-я серия13 мая
