У стримера Дмитрия Ликса украли телефон во время прямого эфира из Бразилии

У стримера Дмитрия Ликса украли телефон во время прямого эфира из Бразилии
Известный стример Дмитрий Dmitry_Lixxx Лиханов (1,8 млн подписчиков на Twitch) лишился мобильного телефона во время прямой трансляции из Бразилии.

Ликс переходил дорогу в центре Рио-де-Жанейро, когда устройство из его рук выхватил проезжающий мимо мужчина на мотоцикле. После этого трансляция моментально прервалась.

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Dmitry_Lixxx.

Позднее Ликс сообщил, что пытается отследить устройство и вернуть его себе. При этом стример не стал обращаться в полицию, но перед продолжением путешествия по Бразилии рассматривает возможность нанять себе охранника.

