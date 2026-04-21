Пиратский выживач WIndrose возглавил чарты продаж Steam, обойдя Pragmata

Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 14 по 21 апреля. Как всегда в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Лидером свежих чартов внезапно стал пиратский выживач WIndrose от узбекской студии Kraken Express. Проект обошёл фантастический экшен Pragmata от студии Capcom и шутер MOUSE: P.I. For Hire в стиле классических мультфильмов Disney.

В десятку также вошли Crimson Desert, предзаказ гонки Forza Horizon 6, рогалик Slay the Spire 2, футбольный симулятор EA Sports FC 26 и стильный киберпанк-экшен Replaced от СНГ-команды Sad Cat.

Чарт продаж Steam с 14 по 21 апреля

  1. Windrose.
  2. Pragmata.
  3. Mouse: P.I. For Hire.
  4. Crimson Desert.
  5. Forza Horizon 6.
  6. Slay the Spire 2.
  7. EA Sports FC 26.
  8. Ready or Not.
  9. Rust.
  10. Replaced.
Материалы по теме
Матерщина и мемный гусь: как история Atomic Heart закончилась в «Крови на Хрустале»
Матерщина и мемный гусь: как история Atomic Heart закончилась в «Крови на Хрустале»
