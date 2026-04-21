Расписание выхода сериала «Берлин’23» — продолжения «Варшавы’21»
Уже 29 апреля состоится премьера сериала «Берлин’23». Продолжение «Варшавы’21» перенесёт зрителей в Германию. Кризис-менеджер Вячеслав Васильев, который успешно выполнил миссию в Варшаве, отправляется в Берлин. Там он должен обеспечить работу опустевшего посольства и предотвратить глобальный конфликт в Европе. Помогать ему с этим будет оперативник спецслужб Сергей Ненашев.
В новый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 3 июня.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 апреля
|2-я серия
|29 апреля
|3-я серия
|29 апреля
|4-я серия
|6 мая
|5-я серия
|13 мая
|6-я серия
|20 мая
|7-я серия
|27 мая
|8-я серия
|3 июня
Комментарии