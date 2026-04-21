Сериал Берлин 23 (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Берлин’23» — продолжения «Варшавы’21»
Уже 29 апреля состоится премьера сериала «Берлин’23». Продолжение «Варшавы’21» перенесёт зрителей в Германию. Кризис-менеджер Вячеслав Васильев, который успешно выполнил миссию в Варшаве, отправляется в Берлин. Там он должен обеспечить работу опустевшего посольства и предотвратить глобальный конфликт в Европе. Помогать ему с этим будет оперативник спецслужб Сергей Ненашев.

В новый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 3 июня.

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 апреля
2-я серия29 апреля
3-я серия29 апреля
4-я серия6 мая
5-я серия13 мая
6-я серия20 мая
7-я серия27 мая
8-я серия3 июня
