Сериал Укрытие, 3-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, смотреть трейлер онлайн

Третий сезон сериала «Укрытие» от Apple стартует 3 июля — тизер
Компания Apple представила тизер третьего сезона сериала «Укрытие». В нём стала известна дата выхода продолжения фантастического сериала — 3 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Таким образом, третий сезон флагманского проекта Apple TV выйдет спустя полтора года после финала второго. Он станет мостом к финальному четвёртому сезону, который завершит сюжет проекта. В нём авторы сфокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. Главные роли в картине исполняют Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Харриет Уолтер («Вавилон») и Коммон («Джон Уик 2»).

