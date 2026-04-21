«Это не фильм, а плейлист». Критики не оценили «Майкл» про Майкла Джексона — рейтинг 27%

«Это не фильм, а плейлист». Критики не оценили «Майкл» про Майкла Джексона — рейтинг 27%
За несколько дней до мировой премьеры биографического фильма «Майкл» в Сети появились первые оценки ленты. Критики восприняли картину про самого известного поп-музыканта крайне холодно — на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила лишь 27% «свежести».

В основном специалисты ругают скучное повествование и низкий уровень раскрытия персонажа. Рецензенты сходятся во мнении — красивые музыкальные номера почти не связаны сюжетом.

У Антуана Фукуа под рукой оказались камеры и микрофоны, чтобы снять видео и записать звук для биографического фильма о короле поп-музыки. Но не стоит заблуждаться: «Майкл» — это не фильм, а снятый на видео плейлист.
Да, сходство поразительное. Да, он действительно умеет петь. Что касается танцев, можно подумать, что сам король поп-музыки вернулся к жизни. А что насчёт остального фильма? Как и карьера и наследие певца, он получился неоднозначным.
В фильме просто не хватает материала, чтобы привязать к нему эти эффектные номера. Точно так же, как безупречной игры и актерского мастерства Джафара Джексона недостаточно, чтобы история его дяди обрела историю в кино, которой она заслуживает.

Многие также отмечали, что режиссёр оказался слишком осторожным и не стал показывать другую сторону личности Джексона. Ранее постановщик рассказал, что не верит в обвинения в адрес поп-звезды.

Несмотря на впечатляющие музыкальные и танцевальные номера, не покидает ощущение, что в истории поп-звезды есть и другая сторона, которая здесь совершенно не представлена.
Трудно представить себе более поверхностный и безопасный фильм.
