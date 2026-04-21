Большой трейлер второго сезона аниме-сериала Devil May Cry — премьера 12 мая на Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустил большой трейлер второго сезона аниме-сериала Devil May Cry. Продолжение популярного проекта по игровой серии DMC выйдет 12 мая.

Премьера первого сезона ленты состоялась 3 апреля 2025 года. Проект получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Согласно синопсису, таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров.

За производство проекта вновь отвечает команда Studio Mir, выпустившая анимационные сериалы по Dota 2 и «Ведьмаку».

