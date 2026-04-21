Фильм «Баста. Начало игры» от создателей «Руки Вверх!» выйдет 24 декабря

Биографический фильм про музыканта Василия «Баста» Вакуленко под названием «Баста. Начало игры» выйдет в кинотеатрах 24 декабря 2026 года. Главную роль исполнит Слава Копейкин, звезда сериалов «Слово пацана: Кровь на асфальте» и «Дети перемен».

Режиссёром и автором сценария выступит Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Конец невинности»). Над лентой под рабочим названием «Баста. Начало Игры» будет работать та же кинокомпания, что делала фильм «Руки Вверх!».

Биографический фильм расскажет о становлении Василия Вакуленко, родившегося в Ростове-на-Дону в 1980 году. Будущий Баста ищет свой голос, впервые влюбляется, сталкивается с конкурентами и семейными испытаниями. Съёмки ленты должны начаться в ближайшее время, а премьера состоится до конца 2026 года.

