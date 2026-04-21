Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хоррор «Они придут за тобой» режиссёра Кирилла Соколова выйдет в онлайне 28 апреля

Стала известна дата цифровой премьеры фильма ужасов «Они придут за тобой», который снял российский режиссёр Кирилл Соколов («Папа, сдохни»). Лента появится в онлайн-кинотеатрах во вторник, 28 апреля.

Хоррор расскажет о домработнице, которая откликается на вакансию в одном из престижных домов Нью-Йорка. Поначалу новые хозяева кажутся нормальными. Однако, сама того не подозревая, героиня попадает в тайное общество, которое несёт ответственность за исчезновение людей. Главную роль исполнила Зази Битц («Джокер»).

Критики высоко оценили фильм: его хвалят за обилие жестокости и юмора: некоторые сравнивают фильм с культовыми «Зловещими мертвецами» Сэма Рэйми.

