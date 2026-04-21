Первый трейлер фильма «Зловещие мертвецы: Пекло» — хоррор официально выйдет в России

Киностудия New Line Cinema представила дебютный трейлер новой части хоррора «Зловещие мертвецы» — фильм с подзаголовком «Пекло» получит официальный прокат в России, хотя дата премьеры пока неизвестна. В зарубежных кинотеатрах ленту начнут показывать с 24 июля.

Сюжет фильма «Зловещие мертвецы: Пекло» пока неизвестен. Продюсерами выступили создатель оригинальной трилогии Сэм Рэйми («Человек-паук») и исполнитель роли знаменитого главного героя серии Брюс Кэмпбелл («Удивительные странствия Геракла»). В новой ленте сыграли Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая»), Люсиан Бьюкенен («Ночной агент») и Хантер Духэн («Уэнсдей»).