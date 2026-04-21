Стартовали съёмки комедии «Леськин дом» с Филиппом Бледным и Алисой Руденко — первые кадры

Студия «Свободное кино» приступила к съёмочному процессу семейной комедии «Леськин дом». Создатели будущего фильма также поделились первыми кадрами с площадки.

Лента расскажет о непослушной девочке из детского дома — Лесю удочеряют уже в третий раз, но она готова сделать всё, чтобы семья вернула её обратно. Однако в этот раз новые родители, кажется, с этим планом не согласны.

Главные роли в фильме сыграли Алиса Руденко («Морозко», «Царевна-лягушка»), Карина Разумовская (сериалы «Ивановы-Ивановы», «Трасса», «Аутсорс») и Филипп Бледный («Папины дочки»). Режиссёром выступила выпускница ВГИК Юлиана Гримута.