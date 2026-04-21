Пятый сезон реалити-шоу «Ферма Кларксона» стартует 3 июня

Компания Amazon раскрыла дату выхода пятого сезона сериала «Фермы Кларксона». Продолжение реалити-шоу со звездой Top Gear и The Grand Tour стартует уже 3 июня в онлайн-кинотеатре Prime Video. В этот день выйдут сразу четыре эпизода, пятая и шестая серии появятся 10 июня, а седьмой и восьмой эпизоды выпустят 17-го числа.

Шоу рассказывает об английском ведущем Джереми Кларксоне и его ферме, расположенной в Котсуолд-Хилс. Он купил около тысячи акров земли в 2008 году. Поля фермы до своего выхода на пенсию в 2019-м обрабатывал местный житель Говард. После этого Кларксон решил сам заняться своим хозяйством.

В продолжении ведущий решается на кардинальные изменения — купить современное оборудование и стать современным фермером. Для этого он отправляет Калеба за покупками в другую страну, пока в его хозяйстве назревают ещё более важные события.