Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Фермы Кларксона, 5-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет

Пятый сезон реалити-шоу «Ферма Кларксона» стартует 3 июня
Комментарии

Компания Amazon раскрыла дату выхода пятого сезона сериала «Фермы Кларксона». Продолжение реалити-шоу со звездой Top Gear и The Grand Tour стартует уже 3 июня в онлайн-кинотеатре Prime Video. В этот день выйдут сразу четыре эпизода, пятая и шестая серии появятся 10 июня, а седьмой и восьмой эпизоды выпустят 17-го числа.

Шоу рассказывает об английском ведущем Джереми Кларксоне и его ферме, расположенной в Котсуолд-Хилс. Он купил около тысячи акров земли в 2008 году. Поля фермы до своего выхода на пенсию в 2019-м обрабатывал местный житель Говард. После этого Кларксон решил сам заняться своим хозяйством.

В продолжении ведущий решается на кардинальные изменения — купить современное оборудование и стать современным фермером. Для этого он отправляет Калеба за покупками в другую страну, пока в его хозяйстве назревают ещё более важные события.

В России снимают своего «Теда Лассо». Чем удивит хоккейный сериал «Седьмой игрок»
Эксклюзив
В России снимают своего «Теда Лассо». Чем удивит хоккейный сериал «Седьмой игрок»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android