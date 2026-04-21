Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получит второй сезон

Сериал «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получит второй сезон
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Кион» объявил о продлении сериала «Бар «Один звонок» на второй сезон. Работа над продолжением картины с Данилой Козловским уже началась, о чём представители стриминга объявили на праздновании дня рождения сервиса. Даты выхода у второго сезона пока нет.

«Бар «Один звонок» рассказывает историю следователя Андрея Морозова, который занимается поисками Вити, пропавшего сына своей жены. Все улики ведут Морозова к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен, не просто миксующий коктейли и отпускающий циничные реплики, но и помогающий посетителям позвонить умершим.

Главные роли в проекте исполняют Александр Ильин-мл. («Интерны»), Кай Гетц («Пророк: История Александра Пушкина»), Оксана Акиньшина («Сёстры») и другие актёры. Первый сезон шоу вышел осенью 2025 года и получил хорошие отзывы от зрителей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android