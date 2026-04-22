Сборы фильма «Вот это драма!» превысили $ 100 млн — лента окупилась

Сборы фильма «Вот это драма!» превысили $ 100 млн — лента окупилась
Комментарии

22 апреля мировые сборы фильма «Вот это драма!» достигли отметки в $ 100 млн. Картина с Робертом Паттинсоном («Бэтмен») и Зендеей («Эйфория») стала большим успехом и уже окупилась при скромном бюджете в $ 28 млн.

Сейчас «Вот это драма!» занимает пятую строчку в списке самых кассовых фильмов студии A24. Лента уступает лишь «Марти Великолепному» ($ 180 млн), «Всё везде и сразу» ($ 144 млн), «Падению империи» ($ 127 млн) и «Материалистке» ($ 101 млн). Тем временем сборы картины в России составляют более 300 млн рублей.

«Вот это драма!» рассказывает о влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, и теперь их отношения находятся под угрозой. Картина получила положительные отзывы от критиков и зрителей в первую очередь за актёрскую игру Роберта Паттинсона и Зендеи.

