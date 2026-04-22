Вышел восьмой эпизод «Неуязвимого» — четвёртый сезон мультсериала завершён

22 апреля состоялась премьера восьмого эпизода четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый». Супергеройское шоу от Amazon уходит на паузу — новый сезон проекта официально завершён.

Продолжение одного из самых популярных сериалов современности рассказывает про обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Однажды юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

В четвёртом сезоне герой и его друзья дали отпор Траггу, правителю планеты Вильтрум. Новые эпизоды получили очень высокие оценки зрителей: на агрегаторе IMDb сразу четыре серии имеют больше 9 баллов из 10 от пользователей. Сейчас Amazon работает над пятым сезоном — он должен выйти уже в 2027 году.

