Операторы попросили отложить введение платы за зарубежный трафик в России

В конце марта стало известно, что операторы связи могут начать взимать плату за международный мобильный трафик сверх установленного лимита. Вступление в силу нововведения было запланировано уже 1 мая 2026 года .

Как сообщают «Ведомости», недавно операторы связи попросили Минцифры отсрочить введение платы за международный трафик. По данным источников, операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки из-за сложностей с настройками биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление услуг интернета и звонков.

Один из собеседников отметил, что сразу несколько участников обсуждений просили регулятора дать им несколько месяцев, чтобы разобраться с тарифными планами и сделать нововведения не такими болезненными для потребителей. Речь может идти в том числе о переносе введения подобных мер до 1 сентября или до 2027 года.

Введение платы за использование зарубежного трафика призвано уменьшить использование сервисов для обхода блокировок в России. За каждый гигабайт свыше 15 ГБ абонентам придётся платить в среднем 150 рублей.