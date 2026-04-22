Звёзды «Пацанов» Джек Куэйд и Клаудия Думит поженились

18 апреля в Австралии состоялось праздничное мероприятие — актёры Джек Куэйд и Клаудия Думит поженились. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Так, важное событие для актёров состоялось в Канберре, столице Австралии. Отмечается, что на церемонии присутствовали многие голливудские звёзды: от родителей мужа Мег Райан и Денниса Куэйда до Тома Хэнкса («Зелёная миля»), Кевина Костнера («Йеллоустоун) и основного актёрского состава «Пацанов».

Джек Куэйд и Клаудия Думит познакомились в 2020 году на съёмках второго сезона сериала «Пацаны». В 2022-м пара начала встречаться, а спустя четыре года решила пожениться. Сами актёры пока не комментировали событие в своих соцсетях.

