Стартовал второй сезон сериала «Криминальное прошлое» от Apple

22 апреля состоялась премьера второго сезона сериала «Криминальное прошлое». Детективное шоу со звездой «Доктора Кто» Питером Капальди уже доступно в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами.

Сюжет сериала разворачивается в Лондоне. Главные герои — детективы Джун Ленкер и Дэниел Хегарти. Одна пытается доказать невиновность сидящего в тюрьме, другой стремится защитить своё прошлое расследование. Во втором сезоне следователям предстоит выяснить, кто стоит за убийством на политическом митинге.

Главные роли в шоу исполняют Питер Капальди («Доктор Кто») и Каш Джамбо («Торчвуд»). Во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить еженедельно.