Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал второй сезон сериала «Криминальное прошлое» от Apple

Стартовал второй сезон сериала «Криминальное прошлое» от Apple
Комментарии

22 апреля состоялась премьера второго сезона сериала «Криминальное прошлое». Детективное шоу со звездой «Доктора Кто» Питером Капальди уже доступно в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами.

Сюжет сериала разворачивается в Лондоне. Главные герои — детективы Джун Ленкер и Дэниел Хегарти. Одна пытается доказать невиновность сидящего в тюрьме, другой стремится защитить своё прошлое расследование. Во втором сезоне следователям предстоит выяснить, кто стоит за убийством на политическом митинге.

Главные роли в шоу исполняют Питер Капальди («Доктор Кто») и Каш Джамбо («Торчвуд»). Во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить еженедельно.

Материалы по теме
Расписание выхода второго сезона «Криминального прошлого» от Apple
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android