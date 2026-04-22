Новые кадры из третьего сезона «Дома дракона» — премьера в июне

Компания HBO представила новые кадры из третьего сезона сериала «Дом дракона». На них можно увидеть главных героев шоу, которое вернётся уже в июне. Точную дату релиза авторы назовут в ближайшие недели.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. В третьем сезоне ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее: в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке.

К главным ролям в продолжении вернутся Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие актёры. Третий сезон станет мостиком к четвёртому, вместе с которым шоу официально завершится.