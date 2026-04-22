Фильм «Техасская резня бензопилой» от A24 снимет хоррор-блогер Карри Баркер

В начале февраля стало известно, что у студии A24 большие планы на франшизу «Техасская резня бензопилой». Компания приобрела права сразу на два проекта: на фильм и сериал.

Во второй половине апреля появились первые детали будущей полнометражной картины. Так, режиссёром грядущей ленты станет популярный YouTube-блогер Карри Баркер , известный по своим короткометражным хоррорам. Автор не только поставит ленту, но и выступит её сценаристом.

Это будет уже вторая работа Баркера в Голливуде — в мае в России выйдет фильм ужасов «Обсессия», который получил высокие оценки критиков. У фильма «Техасская резня бензопилой» пока нет даже примерной даты выхода и синопсиса.