Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки сериала «Горнолыжка» с Николаем Наумовым от ТНТ

Завершились съёмки сериала «Горнолыжка» с Николаем Наумовым от ТНТ
Комментарии

Телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатр Premier и кинокомпания 1-2-3 Production объявили о завершении производства сериала «Горнолыжка». Съёмки нового проекта с Николаем Наумовым («Волшебный участок») велись на горнолыжном курорте «Архыз», премьера шоу должна состояться до конца 2026 года.

«Горнолыжка» расскажет историю парня Миши, который всю жизнь работает крановщиком в порту городка Заводской. Когда владелец порта в очередной раз не выплачивает зарплату рабочим, Миша заступается за коллег и остаётся без работы. На шее у Миши сын Тимур, который не упускает возможности заработать «по-лёгкому», но каждый раз только накапливает долги. Пытаясь удержаться на плаву, Миша чудом устраивается работать на элитный горнолыжный курорт. Им управляет требовательная, но заботливая Катя, к которой у Миши постепенно появляются чувства.

Вместе с Николаем Наумовым в проекте также снялись Олег Савостюк («Маме снова 17»), Полина Максимова («Чебурашка»), Давид Манукян («Не одна дома») и другие актёры. Режиссёром выступил Александр Назаров («Киловаттино»).

Материалы по теме
В России снимают своего «Теда Лассо». Чем удивит хоккейный сериал «Седьмой игрок»
Эксклюзив
В России снимают своего «Теда Лассо». Чем удивит хоккейный сериал «Седьмой игрок»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android