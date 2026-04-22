Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Данила Козловский работает над сказкой «12 месяцев» — премьера 1 января 2029 года

Российский актёр, режиссёр и продюсер Данила Козловский начал работу над фильмом «12 месяцев». Кинодеятель выступит творческим руководителем и одним из авторов сценария будущей картины по мотивам произведения Самуила Маршака, которая выйдет в кинотеатрах России 1 января 2029 года.

Грядущая лента расскажет историю злой мачехи, которая отправляет свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не остаётся делать, как исполнить прихоть мачехи — в этом ей помогают те самые двенадцать месяцев, которые уступают свой черёд апрелю.

В будущей экранизации главная героиня Марушка встретится не только с самими месяцами, но и принцем. При этом авторы планируют расширить характер девушки, показав её сильный характер, юмор и смелость. Вместе с Козловским продюсером ленты выступит Фёдор Бондарчук («Притяжение»).

