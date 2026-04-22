Valve выпустила патч для CS 2 с изменением камеры при отдаче — как в CS:GO

Valve выпустила патч для CS 2 с изменением камеры при отдаче — как в CS:GO
В ночь с 21 на 22 апреля Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2. Главным изменением стала корректировка движения камеры при стрельбе — теперь оно соответствует поведению из CS:GO. Траектории пуль при этом остались прежними.

Также в патче скорректировали отображение движения камеры при внешнем воздействии на прицеливание — например, при попадании пули в игрока. Эффект теперь отображается независимо от задержки сети, тогда как расчёт траектории пули по-прежнему применяется на сервере. Дополнительно внесены незначительные правки в анимацию моделей оружия, исправлены баг с мгновенным приседанием в воздухе и ошибка в панели MVP.

В ближайшее время из раздела «Арсенал» уберут коллекции Train 2025 и Sport & Field, а также стикеры Sugarface 2 и Elemental Craft.

