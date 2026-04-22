Стартовали съёмки второго сезона сериала «Демис и Марина» от ТНТ

Телеканал ТНТ объявил о старте производства второго сезона сериала «Демис и Марина». Съёмки продолжения мелодрамы займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на ТВ и стримингах.

Второй сезон проекта вновь будет выполнен в формате скетчей со своей отдельной сюжетной линией, в которых Демис и Марина примерят самые неожиданные образы. Создатели обещают показать уже знакомых и новых персонажей, сквозные сюжетные линии, а также множество камео, включая Гарика Мартиросяна, Александра Ревву и певицу Славу.

Главные роли в сериале вновь сыграют Демис Карибидис и Марина Кравец. Режиссёром снова выступит Саша Абдуллаев («Наша Russia. 8 марта»).