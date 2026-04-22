Автор «Пацанов» опасается реакции фанатов на концовку сериала в духе «Игры престолов»

Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке поделился новыми деталями пятого сезона «Пацанов». Шоураннер заявил, что очень опасается реакции фанатов на финал сериала, который состоится уже в мае.

Крипке боится, что если зрителям не понравится концовка проекта, то они посчитают проходным весь сериал. Когда-то подобная ситуация произошла с «Игрой престолов» — восьмой сезон так сильно просел в качестве, что многие фанаты пересмотрели своё отношение ко всему сериалу.

Я подхожу к финалу с абсолютным ужасом в голове. Я не был уверен в себе, когда писал его, потому что люди делают странные вещи — ретроспективно оценивают сериалы по концовке. «Игра престолов» технически и творчески — новаторское, монументальное достижение, которое немного оступилось в последних трёх эпизодах. Авторы не справились в последних сериях, и сейчас некоторые называют «Игру престолов» проходным сериалом. Серьёзно? Это шоу изменило мир. Так что да, я боюсь подобной реакции от фанатов «Пацанов». Но мне кажется, что мои страхи оказались полезными, потому что я был очень осторожен во всём. Думаю, у нас всё получилось… Но кто знает? Мои ягодицы сжаты в ожидании реакции фанатов.

Пятый сезон «Пацанов» стартовал 8 апреля с двух эпизодов. Всего в продолжение войдёт восемь серий, финал состоится 20 мая.

