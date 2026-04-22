Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Цены на подписку Game Pass заметно снизили — благодаря отказу от Call of Duty

Комментарии

Компания Microsoft объявила о крупных изменениях в сервисе Game Pass. Это произошло спустя примерно два месяца после вступления в должность нового главы Xbox — Аши Шармы.

Так, максимальный тариф Game Pass Ultimate подешевел до $ 23 (вместо $ 30), а PC Game Pass — до $ 14 (вместо $ 16,5) в месяц. Значительное снижение цен в компании связали в отказом от Call of Duty — новые части самой популярной серии шутеров будут добавлять в каталог сервиса в следующий праздничный период примерно через год после релиза.

Как отметила Шарма, подписка Game Pass стала слишком дорогой во многих странах, поэтому в компании приняли решение снизить её стоимость. При этом в Microsoft считают, что отказ от добавления свежих частей Call of Duty почти никак не навредит подписке — основная аудитория Game Pass почти не взаимодействует с франшизой.

