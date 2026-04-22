Фильм по Elden Ring станет самой дорогой лентой в истории студии A24

Издание THR поделилось новыми деталями фильма Elden Ring. Экранизация культового экшена обойдётся студии A24 сразу в $ 100 млн без учёта затрат на маркетинг. Это самый дорогой проект в истории компании, которая зарекомендовала себя как независимый прокатчик с малобюджетными картинами.

Так, в эту сумму вошли гонорары ведущим актёрам и режиссёру Алексу Гарленду, а также работа всей съёмочной команды. Производство ленты уже началось в Шотландии и займёт около 100 дней с учётом внеплановых переносов.

Премьера фильма Elden Ring состоится 3 марта 2028 года. Главные роли в ленте сыграют Кит Коннор («Под огнём»), Кейли Спейни («Падение империи») и Ник Офферман («Одни из нас»). Режиссёром будущего фильма выступает Алекс Гарленд, постановщик «Падения империи», «Под огнём» и «Программистов».